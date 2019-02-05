В Госдуме предложили ввести льготы за раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-05T17:00:23+03:00

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Во вторник, 5 февраля, появилась информация о том, что в Госдуме хотят ввести льготы по оплате коммунальных услуг для тех граждан, кто занимается раздельным сбором мусора. Так, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил исключить плату за негативное воздействие на окружающую среду для тех, кто подходит к вопросам утилизации ответственно.

Стоит отметить, что соответствующее обращение депутат уже направил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.

Как заметил Бурматов, в настоящее время плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается со всех собственников. Такую ситуацию парламентарий считает несправедливой.

«Представьте, вы живете в Москве, и люди у себя дома <…> раздельно собирают отходы и сдают их в переработку. В итоге в платежке им выставят такую же сумму как соседу, который просто взял, в мусоропровод кучей кинул, и это отправилось гнить на полигон где-нибудь в Московской области», - пояснил Владимир Бурматов РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): наша страна всерьез взялась за борьбу с «мусорным кризисом».

ИСТОЧНИК KP.RU