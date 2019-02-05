2019-02-05T17:00:23+03:00
Политика

В Госдуме предложили ввести льготы за раздельный сбор мусора

Депутаты считают, что для ответственных жильцов нужно убрать лишнюю строчку в платежке
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Здание ГосдумыЗдание ГосдумыФото: Анастасия НОВИКОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 февраля, появилась информация о том, что в Госдуме хотят ввести льготы по оплате коммунальных услуг для тех граждан, кто занимается раздельным сбором мусора. Так, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил исключить плату за негативное воздействие на окружающую среду для тех, кто подходит к вопросам утилизации ответственно.

Стоит отметить, что соответствующее обращение депутат уже направил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.

Как заметил Бурматов, в настоящее время плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается со всех собственников. Такую ситуацию парламентарий считает несправедливой.

«Представьте, вы живете в Москве, и люди у себя дома <…> раздельно собирают отходы и сдают их в переработку. В итоге в платежке им выставят такую же сумму как соседу, который просто взял, в мусоропровод кучей кинул, и это отправилось гнить на полигон где-нибудь в Московской области», - пояснил Владимир Бурматов РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): наша страна всерьез взялась за борьбу с «мусорным кризисом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охранять Арктику будет авиаполк истребителей МиГ-31
Минобороны РФ рассекретило робота-разведчика на базе «Уран-9»
Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
Должники стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов
Дирижеру Юрию Башмету стало плохо на пресс-конференции
Рейс из Бишкека в Москву задержали из-за сообщения о бомбе в аэропорту
Пассажиры "Победы" смогут выбирать из двух вариантов провоза ручной клади
В Совфеде прокомментировали возможность прохода украинских кораблей через Керченский пролив
Неожиданная смерть канадского криптомиллионера лишила его жену $137 млн
Китаец четыре года жил с шестисантиметровой зубочисткой в сердце
Украина сократила периодичность курсирования поездов в Россию
Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД
США перебросят к берегам Японии свой новейший десантный корабль
Неизвестные "заминировали" почти 50 зданий в Москве и области