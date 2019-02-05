Перепланировку в сгоревшей квартире Башмета согласовали еще в 2004 году

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-05T17:43:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В квартире в пострадавшем доме на Никитском бульваре, где жила дочь музыканта Юрия Башмета Ксения, несколько лет назад сделали масштабную перепланировку. Все стены снесли, поменяли перекрытия, передвинули комнаты, то есть кроили квартиру под себя с размахом. Поначалу было непонятно, согласовали жильцы эту переделку или нет. Ее даже сразу посчитали незаконной и объявили одной из причин пожара в квартире дочери Башмета. Но сегодня, 5 февраля, в Мосжилинспекции объяснили, что эту перепланировку еще в 2004 году согласовала управа Пресненского района Москвы. Тогда разрешение на такие работы давали районные управы. Позже полномочия передали Мосжилинспекции.

«Последнее обращение о предоставлении услуги по согласованию перепланировки в помещениях по адресу Никитский бульвар, 12 или за актом о ранее выполненных работах поступало в Мосжилинспекцию в 2017 году», - добавили в ведомстве.

При этом, по данным жилищной инспекции, в доме никто не жаловался на незаконный ремонт квартир. Напомним, здание на Никитском бульваре, 12 с официальным названием «Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка, 1915 год» считается культурным наследием и находится под охраной государства. Пока неясно, в каком году дом получил такой высокий статус. Но любой ремонт в нем обязательно нужно согласовывать с Мосгорнаследием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU