В новостройках Москвы жильцы вселяются в квартиры с пожарными датчиками и «рукавами» для тушения огня

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-05T17:48:25+03:00

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После пожара в доме 12 на Никитском бульваре, унесшего жизни восьми человек, многие задумались о защите своих квартир от огня. В старых домах чаще всего жильцам приходится самим об этом заботиться. А в новостройках пожарную сигнализацию ставят сразу, причем и в квартирах, и по всему подъезду. Как, например, в современных многоэтажках программы реновации. Один из таких домов на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке столицы корреспонденты «КП» осмотрели во время переселения жителей из пятиэтажек.

В 17-этажном здании пожарные датчики (или по-научному дымовые пожарные извещатели) стоят в холле на первом этаже. Кроме того, они есть и на каждом этаже - перед лифтами и в общем холле перед квартирами. Там же - шкафы с «рукавами» для тушения огня и тревожная кнопка. Кстати, такой же «рукав», только поменьше, есть в санузле каждой квартиры. Плюс к нему в прихожей на потолке около входной двери в квартире установлены датчики пожарной сигнализации (см. фото). Чаще они дымовые, но бывает, что ставят и обычные тепловые извещатели, то есть реагирующие не на дым, а на повышение температуры в квартире. Рядом с входной дверью на стене прихожей также установлена тревожная кнопка. От всех точек сигнал идет на пульт к консьержу в подъезде, в диспетчерскую управляющей компании и в пожарную службу. Но иногда новоселы забывают о безопасности.

- Некоторые жильцы после заселения делают ремонт в новой квартире и срезают пожарные датчики на потолке ради красоты, - рассказал «КП» пожарный инспектор Дмитрий, отвечающий за безопасность в жилых домах. - Делать этого не стоит, поскольку в таком случае автоматически отключаются датчики во всех квартирах на этом этаже. То есть соседи даже не подозревают, что тоже остаются без защиты от пожара. Хотя дымовые извещатели в холле перед квартирами и в подъезде работать все равно будут.

ИСТОЧНИК KP.RU