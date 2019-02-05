Умерла актриса Джули Адамс - звезда сериалов Lost и «Она написала убийство»

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-05T18:32:15+03:00

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Во вторник, 5 февраля, появилась информация о том, что умерла актриса Джули Адамс. Как стало известно, звезда таких сериалов, как Lost («Остаться в живых»), «Она написала убийство» и «Мэлроуз плейс», скончалась в минувшее воскресенье, 3 февраля, в Лос-Анджелесе. Ей было 92 года.

Печальную новость сообщил сын артистки Митч Дэнтон, пишет The Hollywood Reporter.

СПРАВКА «КП»

Бетти Адамс родилась 17 октября 1926 года в американском штате Айова, а детство провела в Арканзасе. В конце 1940-х, решив стать актрисой, она переехала в Лос-Анджелес. А в 1949 году состоялся ее актерский дебют одновременно на телевидении и в кино.

Всего актриса снялась более чем в сотне фильмов и сериалов. В частности, она играла в таких лентах, как «Создание из Черной Лагуны», «Перри Мейсон», «Плакса», «Черные розы» и «Невероятный Халк». В конце 1950-х годов Адамс ушла на телевидение и начала сниматься в сериалах.

ИСТОЧНИК KP.RU