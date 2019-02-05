2019-02-05T18:45:21+03:00
Москва

В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храме

Силовики оцепили церковь Илии Пророка во 2-й Обыденском переулке
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храмеВ Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храмеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 5 февраля, появилась информация об угрозе взрыва в храме Илии Пророка Обыденного, расположенном недалеко от станции метро «Кропоткинская» в центре Москвы. Как стало известно, стражи порядка в настоящее время проверяют сообщения о том, что некий мужчина якобы угрожает взорвать бомбу в церкви во 2-й Обыденском переулке.

Между тем пока эта информация не подтверждается, однако храм все-таки был оцеплен силовиками.

«Проверяем эту информацию, подтверждения пока нет», - сказали в столичном главке МВД РФ РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник Москву снова накрыла волна сообщений о «минировании». По последним данным, эвакуация прошла в более чем 100 зданиях: людей пришлось выводить из нескольких крупных торговых центров, школ, гостиниц и башни «Город столиц» в Москва-Сити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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