Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах

СЕГОДНЯ 18:57 2019-02-05T19:00:53+03:00

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Во вторник, 5 февраля, посол России в Тегеране Леван Джагарян заявил, что РФ и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах. По его словам, наши страны договорились заменить американскую валюту рублем и риалом, а если это невозможно - задействовать евро.

Также дипломат заметил, что уровень взаиморасчетов в национальных валютах планируется довести до максимально возможных показателей. При этом дипломат подчеркнул, что для Москвы переход на эту систему «имеет жизненно важное значение».

«Мы уже, по сути, отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости - на евро. Это сложная задача, но я думаю, что банковские структуры двух стран обладают потенциалом, необходимым для успешной реализации поставленных целей», - сказал Джагарян в интервью ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума, заявил, что США своими действиями сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации. Как тогда отметил глава нашего правительства, тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать.

ИСТОЧНИК KP.RU