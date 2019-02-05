СЕГОДНЯ 19:23 2019-02-05T19:23:31+03:00

Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и двумя грузовиками в Подмосковье Фото: кадр с видео

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Во вторник, 5 февраля, серьезное ДТП случилось в Раменском районе Московской области. На трассе А-107, в районе деревни Петровское (сельское поселение Кузнецовское), столкнулись два грузовика и маршрутка.

Очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места аварии. На этих кадрах видно, что один грузовик в результате ДТП опрокинулся на бок, а второй - вылетел на обочину. Кроме того, судя по записи, у пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 38 (Раменское - Бронницы), сильно пострадал корпус.

В Раменском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Между тем, как заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава, пассажиры и водитель маршрутки не пострадали, передает ТАСС. А вот два человека, которые находились в опрокинувшемся грузовике, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Раменскую центральную районную больницу.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года в Подмосковье столкнулись маршрутка, автобус и три легковых автомобиля. Причем тогда пострадали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU