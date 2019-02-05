2019-02-05T20:52:14+03:00
Политика

Специалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 мм

Причиной может стать недостаточное пробивное действие пуль
Дарья ИВАШКИНА
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Специалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 ммСпециалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 ммФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 февраля, появилась информация о том, что российская армия может отказаться от патронов калибра 5,45 мм, которые в настоящее время используются в автоматах АК-74 и АК-12.

Как уточняется в тематическом сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации - 2018», причиной отказа от боеприпасов может стать недостаточное пробивное действие пуль.

«В перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы», - говорится в статье, написанной специалистами третьего ЦНИИ Минобороны РФ.

Кроме того, там отмечается, что современная система стрелкового вооружения базируется на образцах двух калибров - 5,45 мм и 7,62 мм, а также предлагается сосредоточить усилия на модернизации патронов и оружия калибра 7,62 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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