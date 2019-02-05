Член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила Министерству спорта и Минкульту обеспечить финансирование перевозки детей

СЕГОДНЯ 21:10 2019-02-05T21:52:39+03:00

ДТП в Калужской области, в результате которого погибло семь человек, четверо из них-дети ФОто: Антон Забродский/ТАСС

В эфире Радио "Комсомольская правда" ведущая рассказала, как можно предотвратить количество ДТП с участием детей [видео]

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В эфире Радио "Комсомольская правда" в программе "Россия в движении" ведущие Антон Челышев и президент экспертного центра "Движение без опасности", член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре обсудили с заместителем начальника ГУОБДД МВД России Владимиром Кузиным тему ДТП, случившегося в Калужской области 3 февраля. В результате трагедии погибло семь человек, в том числе четверо детей. Наталья Агре в ходе обсуждения предложила обратиться к Минкульту и Министерству спорта за помощью в обеспечении финансирования безопасной перевозки детей.

- Это не первое ДТП, которое происходит с детскими танцевальными и спортивными коллективами. У нас есть возможность обратиться к Министерству спорта и Министерству культуры, чтобы при организации любых детских мероприятий транспортные расходы в полной мере бюджетировались, - подчеркнула Агре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690258" frameborder="0"></iframe> Президент Экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре предложила Министерству спорта и Минкульту выделять бюджет для перевозки детей.

Эксперт добавила, что "на аренду зала, студии, платья средства выделяются, а на безопасную доставку детей статьи расходов нет".

Это инициативу поддержал Владимир Кузин, подчеркнув, что поездка детей в Калугу, обернувшаяся ДТП, была организована родителями, а не спортивной организацией, в которой занимались юные дарования.

- Неизвестно, почему организацией данной поездки занимались именно родители детей. Однако вопрос о бюджетировании поездок спортсменов должен стоять перед Министерством просвящения и перед другими организациями. На данный момент этот вопрос болезненный, но его необходимо решать, - подытожил Кузин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ГИБДД предложили создать базу данных, в которой будет прописываться информация о перевозчиках.

ИСТОЧНИК KP.RU