Медведчук назвал уголовное дело против него частью политических репрессий

СЕГОДНЯ 21:12 2019-02-05T21:12:36+03:00

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Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал возбужденное против него в незалежной уголовное дело о государственной измене. В частности, он назвал действия киевских властей «политическими репрессиями», а все обвинения против него - «абсурдными и беспочвенными».

«Тот абсурд, который изложен в сообщении Генпрокуратуры (Украины), и тот абсурд, который изложен в этом документе, свидетельствует о том, что он никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет», - сказал политик.

Также Медведчук заметил, что нынешним властям незалежной не нравятся его предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, потому что, по его мнению, им не нужен мир. «Власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут, пытается применить репрессии в отношении всех, в данном случае и того же кандидата Юрия Бойко, который является одним из лидеров президентской гонки», - приводит слова Виктора Медведчука ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука, обвинив его в госизмене. Поводом для подобных обвинений стало выступление политика на съезде своей партии, который прошел в Киеве 29 января: тогда он заявил о необходимости образования «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU