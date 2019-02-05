Лиама Нисона обвинили в расизме из-за его попытки отомстить за изнасилование

СЕГОДНЯ 21:39 2019-02-05T21:39:29+03:00

По словам актера, несколько лет назад одна его подруга была изнасилована чернокожим преступником

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Актера Лиама Нисона обвинили в расизме после того, как он рассказал журналистам об одном случае из своей жизни.

Звезда фильма «Список Шиндлера» признался, что несколько лет назад, когда он находился на съемках за границей, одна его подруга была изнасилована чернокожим преступником. Когда же артист вернулся и узнал о случившемся, то, по словам Нисона, около недели ходил с дубинкой по улицам, надеясь на то, что «какой-нибудь черный ублюдок выйдет из паба» и спровоцирует конфликт, чтобы он мог отомстить.

«После этого я ходил по улицам целую неделю. Я надеялся, что какой-нибудь черный ублюдок выйдет из паба и нападет на меня, чтобы я мог его убить», сказал актер в интервью изданию Independent. При этом он добавил, что сейчас глубоко сожалеет о той истории, и заверил, что извлек из нее урок.

Однако это не спасло Лиама Нисона от критики интернет-пользователей. В соцсетях его тут же начали обвинять в расизме и предрекать крах его карьеры. При этом, действительно, многие юзеры пообещали бойкотировать новые фильмы с участием актера.

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ИСТОЧНИК KP.RU