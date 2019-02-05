2019-02-05T21:39:29+03:00
Звезды

Лиама Нисона обвинили в расизме из-за его попытки отомстить за изнасилование

По словам актера, несколько лет назад одна его подруга была изнасилована чернокожим преступником
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В фильме «Снегоуборщик» Лиам Нисон играет отца, который мстит наркоторговцам за убитого сынаВ фильме «Снегоуборщик» Лиам Нисон играет отца, который мстит наркоторговцам за убитого сынаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Актера Лиама Нисона обвинили в расизме после того, как он рассказал журналистам об одном случае из своей жизни.

Звезда фильма «Список Шиндлера» признался, что несколько лет назад, когда он находился на съемках за границей, одна его подруга была изнасилована чернокожим преступником. Когда же артист вернулся и узнал о случившемся, то, по словам Нисона, около недели ходил с дубинкой по улицам, надеясь на то, что «какой-нибудь черный ублюдок выйдет из паба» и спровоцирует конфликт, чтобы он мог отомстить.

«После этого я ходил по улицам целую неделю. Я надеялся, что какой-нибудь черный ублюдок выйдет из паба и нападет на меня, чтобы я мог его убить», сказал актер в интервью изданию Independent. При этом он добавил, что сейчас глубоко сожалеет о той истории, и заверил, что извлек из нее урок.

Однако это не спасло Лиама Нисона от критики интернет-пользователей. В соцсетях его тут же начали обвинять в расизме и предрекать крах его карьеры. При этом, действительно, многие юзеры пообещали бойкотировать новые фильмы с участием актера.

КСТАТИ

Лиам Нисон: Если семья в опасности, веду себя как любой нормальный мужик

В эксклюзивном интервью журналу «Телепрограмма» знаменитый актер рассказал о том, как готовить наживку для рыбной ловли и что делать при встрече с хулиганами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство
Медведчук назвал уголовное дело против него частью политических репрессий
Член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила Министерству спорта и Минкульту обеспечить финансирование перевозки детей
Специалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 мм
Нетаньяху планирует 21 февраля встретиться с Путиным в Москве
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев
Медведев освободил от должности главы Ростуризма Олега Сафонова
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и двумя грузовиками в Подмосковье
ГИБДД о трагичном ДТП в Калужской области: "Должна быть база данных, в которой можно найти информацию по каждому перевозчику"
Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах
В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храме
Умерла актриса Джули Адамс - звезда сериалов Lost и «Она написала убийство»
Трамп не исключает возведения «живого» барьера на границе с Мексикой
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма