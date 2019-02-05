2019-02-05T22:26:55+03:00
В мире

США намерены своевременно вывести свои войска из Сирии

Между тем появилась информация о том, что Вашингтон направляет бронетехнику в арабскую республику
Дарья ИВАШКИНА
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США намерены своевременно вывести свои войска из СирииСША намерены своевременно вывести свои войска из СирииФото: REUTERS
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Во вторник, 5 февраля, глава Центрального командования вооруженных сил (ВС) США Джозеф Вотел заверил, что Соединенные Штаты выведут свои войска из Сирии своевременно. При этом он выразил уверенность, что остатки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на территории арабской республики к тому времени будут уничтожены.

«США своевременно выведут войска из Сирии. В настоящее время мы обсуждаем с союзниками и партнерами меры по поддержанию безопасности», - сказал генерал на слушаниях в комитете американского сената по вооруженным силам.

Между тем чуть позже появилась информация о том, что на днях США, несмотря на заявления о намерении вывести своих военных из Сирии, направили в эту страну около 150 грузовиков с внедорожниками Humvee и генераторами. По сведениям турецкого агентства Anadolu, эта бронетехника и оборудование были отправлены в логистические центры ВС США, расположенные в районах Хараб Ишк и Сиррин, которые используют не только американцы, но и курды.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря прошлого года стало известно о решении США вывести войска с сирийской территории. При этом американский президент Дональд Трамп объявил о победе над ИГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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