Порошенко поддержал отстраненную от должности Супрун

СЕГОДНЯ 22:47 2019-02-05T22:47:30+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая во вторник, 5 февраля, на мероприятии торговой палаты США, вступился за Ульяну Супрун, которой ранее Окружной административный суд Киева запретил исполнять обязанности министра здравоохранения незалежной.

«Хочу обратить внимание на то, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины»,- приводят слова главы соседнего государства местные СМИ.

Стоит отметить, что суд объяснил свое решение наличием у Супрун американского паспорта. Порошенко же в свою очередь отметил, что предоставлял иностранке гражданство Украины, только вот забыл упомянуть тот факт, что от гражданства Соединенных Штатов Ульяна Супрун при этом не отказывалась.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава Украины. Таким образом, был частично удовлетворен иск депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Кстати, за медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун ранее начала проводить на Украине, народ прозвал ее «Доктор Смерть». В частности, нарекания вызвало ее заявление о сворачивании программы государственной помощи для лечения онкольных. Также гражданам незалежной не понравилось, что Минздрав разрешил американцам, шведам и французам испытывать на них лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU