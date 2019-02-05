2019-02-05T23:21:13+03:00
В мире

Папа римский впервые в истории провел мессу на Аравийском полуострове

Понтифик выступил в Абу-Даби с проповедью перед 150 тысячами верующих
Юлия ДИВЕЕВА
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Папа римский Франциск проводит мессу для христиан на стадионе Zayed в Абу-ДабиПапа римский Франциск проводит мессу для христиан на стадионе Zayed в Абу-ДабиФото: REUTERS
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Папа римский Франциск впервые в истории Аравийского полуострова провел мессу на его территории. Во вторник, 5 февраля, у стадиона Zayed в Абу-Даби собрались около 150 тысяч верующих. Из них на арену по билетам пропустили 50 тысяч человек, остальные смотрели и слушали речь понтифика на мониторах.Прямую трансляцию службы вело эмиратское национальное телевидение.

Для Объединенных Арабских Эмиратов это небывалое событие. Ранее никогда в этой стране христианские службы не проводились под открытым небом. Среди тех, кто пришел послушать Франциска, в основном иностранцы, работающие в ОАЭ.

Месса для католиков завершила программу визита папы в арабскую страну. Сразу после завершения службы глава римско-католической церкви направился в аэропорт, откуда вылетел в Рим самолетом Boeing 787 авиакомпании "Аль-Иттихад", передает ТАСС.

Визит Папы Римского на Аравийский полуостров стал первым в истории и прошел в год 800-летия встречи святого Франциска с шестым султаном из династии Аюбидов Аль-Камилем Насиром ад-Дином Мухаммадом ибн Ахмадом, правителем Египта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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