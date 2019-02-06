2019-02-06T00:49:54+03:00
Политика

Македония хочет сохранить хорошие отношения с Россией после вступления в НАТО

Глава МИД республики выразил надежду, что лидеры двух стран найдут выход из напряженной ситуации
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Македонии Никола ДимитровГлава МИД Македонии Никола ДимитровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Македония хочет сохранять хорошие отношения с Россией и после своего вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Никола Димитров в своем выступлении в Вашингтоне.

"Вовсе не означает, что отношения с Москвой сразу испортятся. И я уверен, что со временем нам придется сесть за стол и обсудить эти новые трения”, - считает глава МИД.

Он выразил уверенность, что лидеры двух стран однажды постараются найти выход из напряженной ситуации, учитывая такие важные принципы как неприменение силы и важность территориальной целостности стран. Димитров отметил, что за вступление в НАТО выступает 84% населения Македонии. И как суверенное государство, республика имеет право на свой выбор, передает РИА Новости.

"Конечно, мы это делаем для себя, потому что верим, что наша страна будет более стабильна с крепкими связями с нашими союзниками, которые предлагает НАТО. Мы не делаем это для кого бы то ни было еще", - добавил министр.

Напомним, протокол о вступлении Македонии в НАТО должен быть подписан 6 февраля в Брюсселе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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