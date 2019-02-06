Лукашевич: Россия ждет реакции ОБСЕ в ситуации с наблюдателями на Украине

СЕГОДНЯ 01:22 2019-02-06T01:22:42+03:00

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Россия будет настаивать на том, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сохраняло принципиальную позицию в связи с заявлениями Украины об участии в выборах российских наблюдателей. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны и сказав, что бюро будет исходить из имеющихся нормативов и принципов, которые являются руководящими для наблюдательных миссий нашей организации в государствах-участниках», подчеркнул Лукашевич.

Он отметил, что представитель БДИПЧ отреагировал на позицию Киева «не очень решительной ремаркой», а его сомнение в том, что отказ пропустить российских наблюдателей на выборы соответствует взятым на себя Украиной обязательствам по ОБСЕ - это «слабая формулировка», передает РИА Новости.

Напомним, что в середине прошлого месяца министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не собирается допускать участия россиян в качестве наблюдателей на выборах президента.

ИСТОЧНИК KP.RU