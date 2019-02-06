2019-02-06T01:22:42+03:00
Политика

Лукашевич: Россия ждет реакции ОБСЕ в ситуации с наблюдателями на Украине

Представитель РФ потребует от БДИПЧ сохранения принципиальной позиции
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: Сергей Фадеивич/ТАССПостоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: Сергей Фадеивич/ТАСС
Изменить размер текста:

Россия будет настаивать на том, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сохраняло принципиальную позицию в связи с заявлениями Украины об участии в выборах российских наблюдателей. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны и сказав, что бюро будет исходить из имеющихся нормативов и принципов, которые являются руководящими для наблюдательных миссий нашей организации в государствах-участниках», подчеркнул Лукашевич.

Он отметил, что представитель БДИПЧ отреагировал на позицию Киева «не очень решительной ремаркой», а его сомнение в том, что отказ пропустить российских наблюдателей на выборы соответствует взятым на себя Украиной обязательствам по ОБСЕ - это «слабая формулировка», передает РИА Новости.

Напомним, что в середине прошлого месяца министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не собирается допускать участия россиян в качестве наблюдателей на выборах президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вашингтоне прогремел взрыв рядом со станцией метро
В Лондоне вандалы повредили надгробие на могиле Карла Маркса
Банк России закрыл клювы двуглавому орлу на своем логотипе
Македония хочет сохранить хорошие отношения с Россией после вступления в НАТО
Сенат США одобрил закон о санкциях против Сирии, России и Ирана
Пожар в ангаре на севере Москвы потушили
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
Папа римский впервые в истории провел мессу на Аравийском полуострове
Мадуро заявил о больших потерях для США в случае вторжения в Венесуэлу
Порошенко поддержал отстраненную от должности Супрун
США намерены своевременно вывести свои войска из Сирии
АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство
Лиама Нисона обвинили в расизме из-за его попытки отомстить за изнасилование
Медведчук назвал уголовное дело против него частью политических репрессий
Член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила Министерству спорта и Минкульту обеспечить финансирование перевозки детей
Специалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 мм
Нетаньяху планирует 21 февраля встретиться с Путиным в Москве
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев
Медведев освободил от должности главы Ростуризма Олега Сафонова
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и двумя грузовиками в Подмосковье
ГИБДД о трагичном ДТП в Калужской области: "Должна быть база данных, в которой можно найти информацию по каждому перевозчику"
Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах
В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храме
Умерла актриса Джули Адамс - звезда сериалов Lost и «Она написала убийство»
Трамп не исключает возведения «живого» барьера на границе с Мексикой
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма