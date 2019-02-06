2019-02-06T01:48:30+03:00
Экономика

Банк России закрыл клювы двуглавому орлу на своем логотипе

Центробанк утвердил новый фирменный стиль и обновил символику
Юлия ДИВЕЕВА
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На логотипе Центробанка у двуглавого орла теперь клювы закрытыНа логотипе Центробанка у двуглавого орла теперь клювы закрыты
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Центробанк внес изменения в изображение двуглавого орла на своем логотипе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Теперь орел будет изображаться с закрытыми клювами, а контуры его перьев сглажены. Регулятор отмечает, что кардинальных изменений в логотипе не произошло, но при этом он “стал более современным и удобным для использования".

"Логотип Центрального банка сохраняет замысел предыдущего знака, но становится более выверенным, выразительным и законченным", - говорится в пресс-релизе Банка России.

Кроме того ЦБ утвердил новый фирменный стиль, который используется для оформления информационных материалов, печатных и электронных носителей, сувенирной продукции и тому подобное, передает ТАСС.

“В константах фирменного стиля изменилась типографика, представленная новыми наборными и акцидентными гарнитурами и цветовая палитра. Также, для Центрального банка продумали дополнительные образы для новых коммуникационных каналов, позволяющие существенно расширить поле его присутствия", - рассказали в Центробанке.

Новый стиль уже внедряется, например изменилось оформление страниц и акаунтов регулятора в соцсетях. Подробнее о новшествах можно будет узнать в ближайшее время на сайте ЦБ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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