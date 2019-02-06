Банк России закрыл клювы двуглавому орлу на своем логотипе
Центробанк внес изменения в изображение двуглавого орла на своем логотипе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Теперь орел будет изображаться с закрытыми клювами, а контуры его перьев сглажены. Регулятор отмечает, что кардинальных изменений в логотипе не произошло, но при этом он “стал более современным и удобным для использования".
"Логотип Центрального банка сохраняет замысел предыдущего знака, но становится более выверенным, выразительным и законченным", - говорится в пресс-релизе Банка России.
Кроме того ЦБ утвердил новый фирменный стиль, который используется для оформления информационных материалов, печатных и электронных носителей, сувенирной продукции и тому подобное, передает ТАСС.
“В константах фирменного стиля изменилась типографика, представленная новыми наборными и акцидентными гарнитурами и цветовая палитра. Также, для Центрального банка продумали дополнительные образы для новых коммуникационных каналов, позволяющие существенно расширить поле его присутствия", - рассказали в Центробанке.
Новый стиль уже внедряется, например изменилось оформление страниц и акаунтов регулятора в соцсетях. Подробнее о новшествах можно будет узнать в ближайшее время на сайте ЦБ РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU