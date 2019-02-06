В Лондоне вандалы повредили надгробие на могиле Карла Маркса

СЕГОДНЯ 02:03 2019-02-06T02:03:36+03:00

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Неизвестные вандалы во вторник, 5 февраля, повредили мраморное надгробие на могиле немецкого философа Карла Маркса, похороненного на Хайгейтском кладбище на севере Лондона. Об этом сообщили в благотворительной организации The Friends of Highgate Cemetery Trust, которая является собственником кладбища и отвечает за его содержание.

"В полиции нам заявили, что они не могут установить подозреваемых ввиду отсутствия камер наружного наблюдения и улик. Мы не знаем, кто совершил этот акт вандализма, и у нас нет свидетелей. Мы также не знаем, когда точно это произошло и по какой причине", - рассказал ТАСС исполнительный директор The Friends of Highgate Cemetery Trust Иэн Дангавелл.

По его словам, кто-то пытался молотком сбить с надгробия табличку с датами жизни Маркса. Могила философа периодически подвергается нападениям вандалов, но ранее хулиганы просто обливали памятник краской.

ИСТОЧНИК KP.RU