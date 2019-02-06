2019-02-06T02:31:03+03:00
Происшествия

В Вашингтоне прогремел взрыв рядом со станцией метро

Из строя вышел подземный трансформатор [фото, видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Трансформатор взорвался возле станции метро "Росслин" в ВашингтонеТрансформатор взорвался возле станции метро "Росслин" в ВашингтонеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Возле станции метро "Росслин" в Вашингтоне прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила полиция округа Арлингтон штата Вирджиния в соцсетях.

Громкий взрыв и небольшое землетрясение почувствовали жители и сотрудники офисов в близлежащих зданиях, а также пешеходы и водители на улице. Правоохранители пояснили, что взорвался трансформатор станции метро, который располагался под землей.

Возле станции метро "Росслин" в Вашингтоне прогремел взрыв.Полиция перекрыла в районе ЧП улицы для машин и пешеходов

Ненадолго в районе ЧП перекрыли перекресток для автотранспорта и пешеходов, но сейчас улица снова открыта для движения, пишут пользователи Тwitter. Взрыв никак не повлиял на движение поездов метро, но кое-где в домах были отмечены перебои с электропитанием.

Несколько светильников разбились от взрыва трансформатора под землей Фото: СОЦСЕТИ

Несколько светильников разбились от взрыва трансформатора под землейФото: СОЦСЕТИ

На земле некоторым зданиям был нанесен ущерб в виде разбившихся светильников. Пожарные Вашингтона опровергли информацию о возникшем возгорании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лондоне вандалы повредили надгробие на могиле Карла Маркса
Банк России закрыл клювы двуглавому орлу на своем логотипе
Лукашевич: Россия ждет реакции ОБСЕ в ситуации с наблюдателями на Украине
Македония хочет сохранить хорошие отношения с Россией после вступления в НАТО
Сенат США одобрил закон о санкциях против Сирии, России и Ирана
Пожар в ангаре на севере Москвы потушили
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
Папа римский впервые в истории провел мессу на Аравийском полуострове
Мадуро заявил о больших потерях для США в случае вторжения в Венесуэлу
Порошенко поддержал отстраненную от должности Супрун
США намерены своевременно вывести свои войска из Сирии
АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство
Лиама Нисона обвинили в расизме из-за его попытки отомстить за изнасилование
Медведчук назвал уголовное дело против него частью политических репрессий
Член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила Министерству спорта и Минкульту обеспечить финансирование перевозки детей
Специалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 мм
Нетаньяху планирует 21 февраля встретиться с Путиным в Москве
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев
Медведев освободил от должности главы Ростуризма Олега Сафонова
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и двумя грузовиками в Подмосковье
ГИБДД о трагичном ДТП в Калужской области: "Должна быть база данных, в которой можно найти информацию по каждому перевозчику"
Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах
В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храме
Умерла актриса Джули Адамс - звезда сериалов Lost и «Она написала убийство»
Трамп не исключает возведения «живого» барьера на границе с Мексикой
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма