В Вашингтоне прогремел взрыв рядом со станцией метро

СЕГОДНЯ 02:26 2019-02-06T02:31:03+03:00

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Возле станции метро "Росслин" в Вашингтоне прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила полиция округа Арлингтон штата Вирджиния в соцсетях.

Громкий взрыв и небольшое землетрясение почувствовали жители и сотрудники офисов в близлежащих зданиях, а также пешеходы и водители на улице. Правоохранители пояснили, что взорвался трансформатор станции метро, который располагался под землей.

Возле станции метро "Росслин" в Вашингтоне прогремел взрыв.Полиция перекрыла в районе ЧП улицы для машин и пешеходов

Ненадолго в районе ЧП перекрыли перекресток для автотранспорта и пешеходов, но сейчас улица снова открыта для движения, пишут пользователи Тwitter. Взрыв никак не повлиял на движение поездов метро, но кое-где в домах были отмечены перебои с электропитанием.

Несколько светильников разбились от взрыва трансформатора под землейФото: СОЦСЕТИ

На земле некоторым зданиям был нанесен ущерб в виде разбившихся светильников. Пожарные Вашингтона опровергли информацию о возникшем возгорании.

ИСТОЧНИК KP.RU