Контрабандисты из Турции пытались продать за рубеж 1200-летнюю Библию

СЕГОДНЯ 02:55 2019-02-06T02:55:28+03:00

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Турецкая полиция провела на юго-востоке страны операцию, в результате которой была обнаружена редкая Библия, которой предположительно около 1200 лет. Об этом сообщили в администрации губернатора провинции Диярбакыр, где и была сделана находка.

Отмечается, что силовики в районе Каяпынар накрыли группу контрабандистов, у которых при обыске изъяли книгу, датируемую VIII веком. В ней всего 34 страницы, она одета в кожаный переплет с золотым тиснением,передает во вторник агентство Anadolu.

По данным пресс-службы губернатора, полиция задержала трех человек по подозрению в попытке незаконного вывоза уникального исторического артефакта за границу. Известно, что контрабандисты искали на Библию иностранного покупателя. После их допроса были арестованы еще трое сообщников.

ИСТОЧНИК KP.RU