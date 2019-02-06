Умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский

СЕГОДНЯ 03:25 2019-02-06T03:25:26+03:00

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Корреспондент телеканала НТВ Юрий Кучинский умер во вторник, 5 февраля. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Журналист скончался в Москве, не дожив всего неделю до своего 43 дня рождения. Причины смерти неизвестны.

"У него был особый, всегда узнаваемый, индивидуальный стиль сюжетов. Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему. За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом", пишут коллеги покойного.

Юрий Кучинский родился 12 февраля 1976 года в Перми. Работать в журналистике начал 20 лет назад в небольшой пермской студии. В то же время стал внештатным корреспондентом НТВ.

Позже перебрался в Санкт-Петербург, где работал на радио, а также на нескольких телеканалах города. В 2007 приехал в Москву, где стал корреспондентом НТВ.

"За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом" - говорится на сайте телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU