Топ-менеджеров строительной компании Trump Organization допросят следователи

СЕГОДНЯ 03:58 2019-02-06T04:02:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нью-Йорке прокуратура района Манхэттен готовится допросить нескольких топ-менеджеров строительной компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Прокуроры уже направили официальные запросы некоторым менеджерам компании.

Как передает CNN, неизвестно. какие вопросы интересуют следователей, но возможно они связаны с финансовыми нарушениями в работе компани.

"Трамп и его команда юристов уже давно питают опасения, что расследования, проводимые федеральными прокурорами Нью-Йорка, которые могут продолжаться в течение всего его президентства, в конечном итоге будут представлять для него, его семьи и его союзников большую опасность, чем расследование, проведенное специальным адвокатом Робертом Мюллером", - говорится в материале телекомпании

Ранее стало известно, что отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией начал проверку инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планирует проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году Генеральная прокуратура американского штата Нью-Йорк провела собственное уголовное расследование в отношении Майкла Коэна - бывшего адвоката Трампа. Поводом к началу следственных действий стало нарушение налогового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU