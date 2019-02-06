В Москве за взятку задержали главу отдела центральной таможни
Сотрудники Следственного комитета и Федерального бюро расследований 5 февраля задержали в Москве начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни. Чиновника подозревают в коррупции.
Эту информацию подтвердила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец. в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", передает ТАСС.
"В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следствия, некий представитель коммерческой организации по импорту товаров передал начальнику отдела центральной таможни 347 тысяч рублей за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного расследования в отношении этой компании.
Напомним, суд kp.ru писал, что в ноябре 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы по Московской области Дениса Руденко. Следственный комитет возбудил в отношении Руденко уголовное дело по факту получения взятки в 11 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU