В Москве за взятку задержали главу отдела центральной таможни

СЕГОДНЯ 04:30 2019-02-06T04:30:18+03:00

В Москве задержали начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чиновник получил около 350 тыс. рублей от торговой компании за снижение штрафных санкций

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Сотрудники Следственного комитета и Федерального бюро расследований 5 февраля задержали в Москве начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни. Чиновника подозревают в коррупции.

Эту информацию подтвердила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец. в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", передает ТАСС.

"В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным следствия, некий представитель коммерческой организации по импорту товаров передал начальнику отдела центральной таможни 347 тысяч рублей за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного расследования в отношении этой компании.

Напомним, суд kp.ru писал, что в ноябре 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы по Московской области Дениса Руденко. Следственный комитет возбудил в отношении Руденко уголовное дело по факту получения взятки в 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU