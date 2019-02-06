Климкин назвал отстранение от работы главы Минздрава Украины "открытым ящиком Пандоры"

СЕГОДНЯ 04:55 2019-02-06T04:55:11+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение киевского суда отстранить от работы главу Минздрава Ульяну Супрун опасным прецедентом и “открытым ящиком Пандоры”. Свое мнение глава дипломатии Незалежной высказал на своей странице в Facebook.

"Можно и нужно дискутировать о содержании и скорости реформ, но если кто-то по-прежнему наивно надеется, что украинская система здравоохранения в нынешнем её состоянии способна исцелить и спасти всех украинцев, по крайней мере, по некоторым минимальным человеческим признанным стандартам, хорошо, как говориться, кто вас лечит?", - написал Климкин.

Он также высказался про американское гражданство Супрун, которое суд учел при при вынесении вердикта. Глава МИД подчеркнул, что государство должно учитывать объективные потребности страны и реально смотреть на вещи, а "не закрываться от мира".

"Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры", - заключил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 февраля стало известно об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения. Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсранении ее от работы.

За медицинскую реформу, которую Супрун ранее начала проводить на Украине, народ прозвал ее «Доктор Смерть». Причем ее «полезные» советы регулярно мелькают в СМИ. К примеру, в сентябре прошлого года она рекомендовала украинцам лечиться музыкой.

ИСТОЧНИК KP.RU