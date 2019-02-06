Прощание с Децлом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве

СЕГОДНЯ 05:16 2019-02-06T05:16:17+03:00

Начало прощания с рэп-исполнителем Децлом в 11:00 в среду

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Сегодня в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ пройдет прощание с Кириллом Толмацким, более известным как рэп-исполнитель Децл. О месте и дате прощальной церемонии сообщил отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий.

"ЦКБ 06.02.2019 среда, прощание начнется с 11:00. Маршала Тимошенко, 25", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Кирилла Толмацкого похоронят на Пятницком кладбище, рядом с его бабушкой по материской линии. Сами похороны будут закрытыми для посторонних и прессы.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет, после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Следственные органы Удмуртии начали проверку.

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

ИСТОЧНИК KP.RU