Отец Децла назвал ерундой сообщения о заключении экспертизы

СЕГОДНЯ 05:47 2019-02-06T05:57:23+03:00

Александр Толмацкий подчеркнул, что результаты будут известны только через две недели

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Появившиеся в СМИ сообщения о результатах экспертизы по факту смерти музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, не могут быть достоверными. Такое заявление сделал его отец Александр Толмацкий.

Продюсер подчеркнул, что проверка проводится следователями в Ижевске, где и скончался рэпер, и на данный момент экспертиза еще не готова.

«Экспертиза будет готова только через две недели. Все, что пишут — это полная ерунда», — цитирует слова Толмацкого РБК.

Слова отца Децла подтвердила старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова. По ее словам, следователи ждут заключения патологоанатомов, а до тех пор не могут говорить о причинах гибели молодого человека.

Напомним, 3 февраля сайт kp.ru писал, что по предварительным данным, причиной смерти Децла стала остановка сердца. Концертный директор рэпера Павел Беленец опроверг информацию о том, что причиной могли стать наркотики.

"Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве" , - подчеркнул Беленец.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было всего 35 лет. У него осталась жена и сын.

ИСТОЧНИК KP.RU