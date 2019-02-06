2019-02-06T06:53:16+03:00
В мире

Два корабля ВМС США столкнулись у побережья Флориды

В результате инцидента никто не пострадал, а суда продолжили плавание
Юлия ДИВЕЕВА
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Два корабля ВМС США столкнулись у юго-восточного побережья страны при пополнении припасовДва корабля ВМС США столкнулись у юго-восточного побережья страны при пополнении припасовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У юго-восточного побережья США 5 февраля столкнулись два корабля военно-морских сил страны. Об этом сообщила пресс-служба американского военного флота.

Суда пополняли запасы и столкнулись кормами. В результате никто не пострадал, а корабли не были повреждены и смогли продолжить плавание.

В пресс-службе ВМС США отметили, что инцидент произошел с ракетным крейсером Leyte Gulf и сухогрузом Robert E. Peary. Там заверили, что происшествие было незначительным, однако оценка урона будет произведена только после того, как суда вернутся в порт приписки, передает ТАСС.

Командование ВМС США пообещало провести расследование произошедшего. Оба корабля действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 27 октября 2018 года большой десантный корабль-док Военно-морских сил США Gunston Hall получил повреждения во время шторма у берегов Исландии и был отправлен на ремонт в порт столицы страны. У судна была повреждена док-камера, предназначенная для обслуживания амфибийных десантных барж. При этом пострадали несколько членов экипажа, получив синяки и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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