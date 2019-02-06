2019-02-06T08:01:18+03:00
Общество

Американское посольство так и не выдало визу семье Виктора Бута

Поездка, намеченная на февраль, скорее всего, сорвется
Елена АКИМОВА
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Виктор Бут отбывает 25-летний срок в СШАВиктор Бут отбывает 25-летний срок в СШАФото: REUTERS
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Семья россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в Штатах, скорее всего, не сможет поехать на встречу с мужчиной, так как посольство США в России так и не выдало визу на съезд в страну. Супруга российского заключенного Алла и их дочь прошли собеседование еще в сентябре 2018 года, после этого никаких звонков из внешнеполитического ведомства не поступало. Помочь россиянам пытаются в российском МИД, но обращение к американским коллегам тоже пока никаких результатов не дало.

- Мы планировали поехать в феврале, но теперь вынуждены отказаться. Виктор очень сильно переживает из-за того, что все сорвалось. Увы, Соединенные Штаты по-прежнему молчат. Мы передали в посольство всю информацию, которая требовалась, очевидно, что в планах только визит к мужу, мы не планируем там остаться, работать. Исключительно семейные обстоятельства, мужа и отца не видели семь лет, - рассказывает Анна Бут газете «Известия».

Если в ближайшее время документы не будут получены, то следующая поездка в штат Иллинойс, где Виктор Бут отбывает заключение с 2012 года, станет возможной только в июне.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году в ходе специальной операции американских спецслужб и экстрадировали в США. Он был признан в сговоре с целью продажи партии оружия леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Россиянин получил 25 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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