2019-02-06T08:08:57+03:00
Спорт

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Рекорд ранее принадлежал Сергею Федорову, который выступал в американской хоккейной лиге с 1990 по 2012 год [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Александр Овечкин в составе сборной России по хоккеюАлександр Овечкин в составе сборной России по хоккеюФото: REUTERS
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Российский хоккеист Александр Овечкин стал самым результативным хоккеистом из России в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд был побит Овечкиным в ходе матча его команды "Вашингтон Кэпиталс" с "Ванкувер Кэнакс".

Овечкин стал величайшим российским бомбардиром в НХЛ .Видео: Washington Capitals, Twitter

Встреча, прошедшая в Вашингтоне завершилась со счетом 3-2. Новоиспеченному рекордсмену удалось сделать результативную передачу на Ти-Джея О'Ши на 4-й минуте встречи, тогда как еще две подобные передачи сделал еще один наш соотечественник Евгений Кузнецов, также выступающий за "Кэпиталс". Эта победа стала для команды из Вашингтона второй за последние 10 матчей.

Таким образом, в активе Овечкина, выступающего в НХЛ с 2005 года, теперь 1180 очков (644+536). Ранее самым результативным россиянином в североамериканской хоккейной лиге был Сергей Федоров, который за 19 лет в НХЛ сумел набрать 1179 очков (483+696).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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