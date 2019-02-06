Банковскую биометрию предлагают сдавать в МФЦ

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-06T08:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Биометрию для банков можно будет сдать в МФЦ. Сейчас «Ростелеком» прорабатывает такую возможность. Именно компания является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Крупнейшие банки поддерживают идею, так как это упростит взаимодействие с клиентом, но люди не очень охотно сделают в кредитных учреждениях слепки лица и голоса, государству в этом вопросе будет оказано больше доверия. Однако на обеспечение сбора биометрии может потребоваться несколько миллиардов рублей. При этом остро встанет проблема защиты полученной информации, предупреждают эксперты.

Сейчас по решению ЦБ подобная процедура проводится только в банках, но пока процедура не получила широкого распространения. Новшество было запущено 1 июля 2018 года. Каждый клиент может сделать слепок голоса и фотографии лица, чтобы в дальнейшем не ходить в банк, а получать все сведения и совершать операции по телефону. Система идентифицирует человека самостоятельно по указанным параметрам.

Система сбора биометрии обходится банкам в копеечку. В среднем на переоборудование одного офиса необходимо около 5 миллионов рублей. Если же задаться целью подключить к системе ЕБС все банковские отделения страны – а их более 10,5 тысяч и МФД – 2777 штук – то потребуются миллиардные затраты.

Во многих банках признаются, что хотели бы, чтобы в МФЦ собирали биометрию самостоятельно. Но вопрос с безопасностью пока открыт. Периодически случаются скандалы, связанные с утечкой паспортных данных или других персональных сведений, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU