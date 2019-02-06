Дмитрий Медведев назначил нового главу "Автодора"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от должности главы государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергея Кельбаха.
"Распоряжением, которое подписал премьер-министр Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" по его просьбе", - передает ТАСС слова представителя пресс-службы кабмина. Преемником Кельбаха на посту главы "Автодора" станет Вячеслав Петушенко, который ранее занимал пост заместителя председателя главы компании.
Это уже не первая кадровая перестановка в государственных компаниях на этой неделе. Ранее сайт kp.ru сообщал об отставке главы Ростуризма Олега Сафонова; вместе с этим также сообщалось, что функции данного агентства были переданы в Минэкономразвития России для более эффективного развития туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU