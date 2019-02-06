Эксперт предположил, что запущенную в космос Tesla могла повредить радиация

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-06T09:52:02+03:00

Ученые предполагают, что Tesla, которая была запущена в космос, еще цела

В целом же автомобиль находится в удовлетворительном состоянии и продолжает полет

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Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен 6 февраля 2018 года в космос, мог получить повреждения от радиации. Проблемы могли возникнуть у некоторых частей машины, но в целом авто должно быть в исправном состоянии. Такое предположение сделал химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США.

Гоночный электрокар был отправлен в космос в рамках рекламной акции Илоном Маском. На орбиту машину из личной коллекции бизнесмена доставила новейшая сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, которая стартовала с мыса Канаверал. За рулем авто находится манекен, одетый в космический скафандр, а на приборной панели надпись «Без паники!».

Сам Маск уверен, что машина будет путешествовать в космосе миллиарды лет. Так это или нет пока сказать сложно. Даже ученые не могут сделать прогнозов целил ли авто наверняка. Все заключения о местонахождении спорткара основываются только математических расчетах. Следить за данным объектом с помощью телескопа нерентабельно.

Уильям Кэрролл полагает, что космическая радиация могла серьезно повредить пластик и кожу салона, но металлические части вне опасности, пишет РИА Новости.

Основная угроза для электрокара – это вовсе не радиация, а космический мусор. Столкновение с ним может стать роковым для машины.

Кстати, сам Макс, отвечая на вопрос, зачем он отправил машину в космос, уверяет, что сделал это просто так, пишет газета «Известия».

Сразу после запуска Уильям Кэрролл отмечал, что авто вряд ли протянет вне Земли больше года. Микрометеориты быстро превратят кузов автомобиля в решето. А окончательно погубит его космическая радиация. Она повредит все детали из органических материалов — пластика, резины, кожи, углеродного волокна. Разрушит в полимерных молекулах этих веществ углерод-углеродные и углерод-водородные связи.

ИСТОЧНИК KP.RU