"Яндекс" выделит 100 миллионов рублей на поддержку разработчиков

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-06T10:45:21+03:00

Компания "Яндекс" объявил о запуске партнерской программы для разработчиков и интеграторов, использующих сервис "Яндекс.Облако" или предлагающих методы для его развития. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Компания "Яндекс" объявил о запуске партнерской программы для разработчиков и интеграторов, использующих сервис "Яндекс.Облако" или предлагающих методы для его развития. Об этом "Комсомольской правде" сообщил представитель пресс-службы компании Иван Кузнецов.

"В программе могут участвовать две категории партнёров: компании, предлагающие своим клиентам решения на базе Облака, и компании, которые используют Облако в своих сервисах и приложениях. Первые смогут ежемесячно получать до 50% суммы, которую их клиенты тратят на облачные сервисы Яндекса. Вторым Яндекс выделит стартовый грант до 20 тысяч рублей и даст скидку в размере 50% от расходов за первые два месяца платного пользования Облаком", - заявил Кузнецов. По его словам, "Яндекс" выделит порядка 100 миллионов рублей на развитие этой программы.

Директор по развитию бизнеса "Яндекс.Облака" Олег Коверзнев, в свою очередь, заявил о высоком спросе на облачную инфраструктуру в России. "На рынке мало компаний, которые оказывают услуги по переходу в облако — с понятным уровнем качества и по прозрачным ценам. Благодаря нашей программе таких компаний станет больше. Интеграторы и разработчики получат доступ к облачным технологиям и инфраструктуре Яндекса и, в свою очередь, смогут предлагать их своим клиентам", - отметил он.

Сервис "Яндекс.Облако" был запущен компанией в сентябре прошлого года. Он объединяет в себе ряд сервисов, разработанных компанией: так, в их число входят программы для машинного перевода и распознавания речи. Центры обработки данных, получаемых сервисом, расположены на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU