2019-02-06T10:58:50+03:00
Общество

Свадебный торт Меланьи и Дональда Трампа выставили на торги

Десерт является точной копией большого торта и был вручен одному из гостей в день свадьбы будущего президента США
Ася РОМАНЧУК
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Меланья стала супругой будущего президента США в 2005 годуМеланья стала супругой будущего президента США в 2005 годуФото: REUTERS
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Точную копию свадебного торта, который украшал торжество будущего президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, выставили на продажу. Необычный лот принадлежит организации RR Auctions. Стартовая цена составляет 260 долларов, но по мере торгов сумма будет увеличиваться. Сейчас покупатели готовы выложить за десерт 14-летней давности 267 долларов.

Надо сказать, что речь идет не о самом торте, а о его мини-копии. Все гости получали маленький десерт, который в точности напоминал многоярусный свадебный торт, весом в 90 килограммов.

Оригинал давно съеден. Торт был приправлен апельсиновой цедрой, сливочным кремом, пропитан французским ликером и украшен двумя тысячами сахарных цветов. Обошелся он супругам в 50 тысяч долларов.

Маленький десерт содержит сливочный крем и украшен розой и золотыми хлопьями. Высота около семи сантиметров, а в комплекте идет оригинальная коробочка с золотыми буквами М, Д, Т, имена и фамилия супругов. Она тоже сохранилась отлично, как и сам десерт.

Церемония бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи Кнавс состоялась 22 января 2005 года в американском городе Палм-Бич. Среди гостей были замечены модель Хайди Клум, баскетболист Шакил О’Нил, продюсер Саймон Коуэлл и даже Хиллари Клинтон, сообщает сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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