2019-02-06T11:15:24+03:00
Политика

Дмитрий Песков заявил об отсутствии цензуры в России

В то же время официальный представитель Кремля отметил, что ограничения для владения СМИ иностранцами являются правильными и применяются не только в России
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет цензуры, однако практика ограничения для владения СМИ иностранными гражданами применяется не только на территории нашей страны и является правильной.

"Цензуры нет, вот это однозначно", - заявил Песков в ходе выступления на форуме "Медиадень", организованном издательским домом "Коммерсантъ". "Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ - эта практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, на сама по себе идея абсолютно правильная", - добавил представитель Кремля.

В своем выступлении Песков затронул тему ответственности журналистов за распространение информации. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, репортерам следует в чувствительных случаях следовать собственным ориентирам. "Распространение информации о том или ином событий, например, о действиях маньяка, психиатрически больного человека, о трагических событиях, связанных с такими элементами, способно спровоцировать других больных людей на обострение, это медицинский факт, это провоцирует", - привел пример подобной инофрмации Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что идеальным является наличие негласного кодекса "понимания ответственности у журналистов". "Как и кем он может быть сформулирован, я не знаю", - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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