Песков заявил, что Москва следит за работой британских СМИ из-за позиции Лондона

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-06T11:25:00+03:00

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Россия следит за работой британских СМИ, поскольку российские журналисты подвергаются гонениям на территории Соединенного Королевства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Великобритании наши средства массовой информации - RT и Sputnik - подвергаются гонениям, их право на работу на распространение информации, на сбор информации ограничивается. Это вынуждает российскую сторону самым внимательных образом обращать внимание на британские СМИ на предмет их соответствия действующему законодательству", - заявил Песков в ходе своего выступления на форуме "Медиадень".

Пресс-секретарь президента России также заявил об отсутствии цензуры в России. Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Песков отметил, что практика ограничения на владение СМИ гражданами иностранных государств, применяемая в России, является правильной; кроме того, она применяется еще в ряде стран, отметил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU