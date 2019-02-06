Дочь Юрия Башмета не скрывалась от полицейских после пожара в "звездном доме"

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-06T12:06:07+03:00

Юрий Башмет с дочерью Ксению и внуком. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Некоторые СМИ сообщили, якобы следователи не могут связаться с Ксенией - одной из ключевых свидетельниц ЧП [видео]

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6 февраля утром появилась информация, что от следователей убежала Ксения Башмет, дочь знаменитого дирижёра Юрия Башмета. Напомним, женщина - один из ключевых свидетелей по делу о пожаре на Никитском бульваре, 12, в котором погибли 8 человек. По предварительной информации пожар мог начаться из-за неисправных электроприборов, а очаг находился именно в квартире Ксении на пятом этаже.

Впрочем, информацию о побеге дочери Юрия Башмета поспешили опровергнуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

- Это чьи-то фантазии, очевидный бред, - заявил корреспонденту «Комсомольской Правды» администратор знаменитого дирижёра Дмитрий Гринченко. - Вчера Ксения весь день давала показания. Она провела в кабинетно следователя с 11.00 до 17.00.

В московском управлении Следственного комитета слухи о бегстве Ксении Башмет также опровергли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU