Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в 26 европейских странах

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-06T11:55:16+03:00

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Вспышка заболеваемости гриппом зафиксирована в 26 странах Европы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

Эксперты отметили, что наибольшее распространение в Европе получили вирусы гриппа A(H1N1)09 и A(H3N2). По данным бюро ВОЗ региональные вспышки заболевания зафиксированы в девяти странах, локальные — в пяти странах.

Россиян просят учитывать это при планировании своих зарубежных поездок.

Кроме того в Роспотребнадзоре добавили, что повышение эпидпорогов гриппа и ОРВИ зафиксировано и в 43 субъектах России. При этом в ведомстве отмечают, что к этому эпидподъему в стране было привито более 70,8 млн человек, это 49% от численности населения России, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU