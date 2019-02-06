Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в 26 европейских странах
Вспышка заболеваемости гриппом зафиксирована в 26 странах Европы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».
Эксперты отметили, что наибольшее распространение в Европе получили вирусы гриппа A(H1N1)09 и A(H3N2). По данным бюро ВОЗ региональные вспышки заболевания зафиксированы в девяти странах, локальные — в пяти странах.
Россиян просят учитывать это при планировании своих зарубежных поездок.
Кроме того в Роспотребнадзоре добавили, что повышение эпидпорогов гриппа и ОРВИ зафиксировано и в 43 субъектах России. При этом в ведомстве отмечают, что к этому эпидподъему в стране было привито более 70,8 млн человек, это 49% от численности населения России, передает «Федеральное агентство новостей».
ИСТОЧНИК KP.RU