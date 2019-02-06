Эль-классико для Барселоны в эту субботу пройдет под китайскими именами

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-06T17:27:31+03:00

Игроки «Барселоны» в честь китайского нового года выйдут на матч против Реала в специальной форме с переводом их имен на китайский.

Изменить размер текста: A A

Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» в полуфинале Кубка Испании приходится на Новый год по китайскому календарю. Игра начнется 6 февраля в 23.00 (мск).

Каталонский клуб решил, что если отметить Новый год дважды, то сопутствующая им удача удвоится. На игру против Реал Мадрида футболисты «Барселоны» выйдут в специальных футболках, где их имя будет продублировано на китайском языке.

Последнее Эль-классико (28 октября) завершилось со счетом 5:1 в пользу Барселоны без китайских имен на футболках и без иконы каталонцев – Лионеля Месси в основном составе.

И это безо всяких примет и символов удачи, а что же будет, если каталонцы подкрепят уверенность в своих силах еще и китайскими суевериями? Скорее всего, «сливочным» не поздоровится еще больше, ведь в этом Эль-классико они играют не в стенах родного Сантьяго-Бернабеу, а на выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU