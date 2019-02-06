2019-02-06T12:29:29+03:00
Общество

В Швеции в мусоре обнаружили королевские регалии стоимостью $7,2 млн

Драгоценности переданы на экспертизу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Швеции нашли утерянные ранее королевские короныВ Швеции нашли утерянные ранее королевские короныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шведские полицейские обнаружили погребальные королевские регалии XVII века в мусорном баке в Стокгольме. Речь идет о регалиях, которые были похищены в июле прошлого года из собора города Стренгнес.

Отмечается, что все найденные ценности переданы на экспертизу. Всего стражам порядка удалось отыскать две короны и державы короля Карла IX и его супруги Кристины. Специалистам еще предстоит подтвердить их подлинность.

По данным правоохранителей, стоимость регалий, украшенных золотом, жемчугом и драгоценными камнями оценивается в 65 млн шведских крон (примерно 7,2 млн долларов), передает сайт телеканала «Звезда».

Напомни, летом 2018 года из собора Стренгнес, где был похоронен Карл IX с супругой, неизвестные похитили ценные вещи, принадлежащие королевской семье. Ограбление произошло днем, однако прихожане не смогли остановить воров, и тем удалось скрыться. Спустя полтора месяца одного из подозреваемых задержали, однако полиция тогда так и не нашла королевские сокровища Швеции, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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