Песков: Путин проявил беспрецедентную политической смелость, объяснив суть пенсионных изменений

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-06T12:46:52+03:00

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Президент РФ Владимир Путин проявил политическое мужество и смелость, поскольку он лично открыто и честно объяснил гражданам суть изменений пенсионного законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Медиадень», организованном Издательским Дом "Коммерсантъ".

«По пенсионной реформе разве не была сказана вся правда? Разве президент РФ не вышел с обращением к людям? Он посчитал необходимым, чтобы именно он это объяснил людям. И он объяснил, почему принимается это решение правительством РФ» - сказал он. Такое объяснение Песков назвал проявлением «беспрецедентной политической смелости и мужества президента».

При этом пресс-секретарь особенно отметил, что «никакой неправды там не было, это была только полная правда».

Напомним, 28 августа 2018 года президент России выступил с открытым телеобращением, в котором дал свою оценку по вопросу изменений пенсионного законодательства. 27 августа прошлого года в третьем чтении Госдума утвердила решение об изменениях пенсионного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU