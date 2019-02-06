Очередной пуск баллистической ракеты "Ярс" завершился успешно

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-06T12:56:30+03:00

Старт ракеты состоялся в 11:31 по московскому времени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам представителей Минобороны, ракета успешно прибыла в заданный район на полигоне Кура на Камчатке

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На космодроме Плесецк состоялся очередной учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Старт ракеты состоялся в 11:31 по московскому времени.

"Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса", - передает агентство РИА Новости слова представителей Минобороны. В ведомстве подтвердили, что ракета успешно прибыла "в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка". Таким образом, все задачи, поставленные перед военными, были успешно выполнены.

Ракетный комплекс РС-24 "Ярс" является модификацией комплекса "Тополь-М". Твердотопливная ракета, входящая в состав этого комплекса, может базироваться как в шахтах, так и на шасси мобильной пусковой установки. В 2019 году Минобороны планирует ввести в строй более тридцати ракетных установок "Ярс" и "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU