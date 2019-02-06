Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля. По его словам, зарплата в ведомстве "начинается где-то с 50-60 тысяч рублей".
В ходе своего выступления на форуме "Медиадень" Песков отметил, что в пресс-службе президента "очень длинная карьерная лестница". Новички назначаются на должность специалистов, выше которых в иерархии стоят несколько уровней консультантов; затем идут несколько классов советников, заместители глав департаментов, главы департаментов и референты.
Говоря о размере окладов, Песков подчеркнул, что за хорошую работу сотрудников пресс-службы Кремля поощряют денежными премиями. "В госслужбе существует и по-прежнему применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру система надбавок. То есть должностной оклад, потом надбавка за стаж, потом, если имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее", - заявил он, добавив, что получает один из самых высоких окладов среди сотрудников пресс-службы президента России.
ИСТОЧНИК KP.RU