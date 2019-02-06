СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-06T13:03:22+03:00

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, начинающие сотрудники его ведомства получают от 50 до 60 тысяч рублей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля. По его словам, зарплата в ведомстве "начинается где-то с 50-60 тысяч рублей".

В ходе своего выступления на форуме "Медиадень" Песков отметил, что в пресс-службе президента "очень длинная карьерная лестница". Новички назначаются на должность специалистов, выше которых в иерархии стоят несколько уровней консультантов; затем идут несколько классов советников, заместители глав департаментов, главы департаментов и референты.

Говоря о размере окладов, Песков подчеркнул, что за хорошую работу сотрудников пресс-службы Кремля поощряют денежными премиями. "В госслужбе существует и по-прежнему применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру система надбавок. То есть должностной оклад, потом надбавка за стаж, потом, если имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее", - заявил он, добавив, что получает один из самых высоких окладов среди сотрудников пресс-службы президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU