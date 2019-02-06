2019-02-06T13:18:53+03:00
Политика

Косово готово отдать часть территории Сербии

Глава непризнанной республики заявил, что «маленькая коррекция границы» является приемлемой ценой для отказа от конфликта
Елена Гильманова
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Лидер Демократической партии Косово Хашим Тачипринимает поздравления с избранием президентом республики КосовоЛидер Демократической партии Косово Хашим Тачипринимает поздравления с избранием президентом республики КосовоФото: REUTERS
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Лидер непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил о том, что власти Приштины согласны на «небольшую коррекцию границ» между республикой и Сербией ради окончательного соглашения между государствами. В таком случае Косово, по его словам, получит признание Белграда и сможет вступить в ООН.

«Если небольшая коррекция границы является ценой для окончательного мирного соглашения, то это должно быть приемлемым», — передает издание Gazeta express слова Тачи в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Но при этом глава республики отметил, что есть ключевые территории, от которых Косово отказаться не может. Так объекты на севере Косово (водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат) политик назвал «стратегическими точками», жертвовать которыми недопустимо. Лидер Приштины заверил, что передачи их Белграду даже не обсуждается.

Россия, по мнению Тачи, «похоже, готова принять соглашение, которое будет достигнуто» между сторонами.

В декабре прошлого года Президент Сербии Александар Вучич в пятницу сообщил, что его страна в связи с решением Косово создать собственную армию направила запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН. В своем телеобращении к народу он заявил, что это противоречит как международному праву, так и конституции самопровозглашенной республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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