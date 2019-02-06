2019-02-06T13:21:06+03:00
Общество

Песков назвал провокацией волну ложных сообщений о минировании в России

Представитель Кремля не стал комментировать информацию об авторах данных звонков
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий Песков назвал провокацией волну ложных сообщений о минировании зданий по всей РоссииДмитрий Песков назвал провокацией волну ложных сообщений о минировании зданий по всей РоссииФото: REUTERS
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Волна ложных сообщений о минировании различных объектов, прошедшая по различным регионам России, является провокацией. Об этом в ходе выступления на форуме "Медиадень", организованного издательским домом "Коммерсантъ", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это провокация, это провокационные действия. Я не буду говорить, откуда они могут происходить. Специальные службы в данный момент действуют, выполняют свою работу по выяснению того, кто стоит за этими провокационными действиями", - заявил Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что в данном случае речь идет о попадании технологических достижений в руки "злоумышленников и провокаторов".

Очередная волна телефонного терроризма прошла по России в конце зимы 2019 года. Массовая эвакуация ряда торговых центров, образовательных и медицинских учреждений затронула в том числе крупнейшие города страны: 31 января подобные сообщения были получены правоохранительными органами Санкт-Петербурга, а через неделю тысячи людей были эвакуированы уже в Москве и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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