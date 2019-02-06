Мать Александр Кокорина попросила отпустить своего сына под залог в 10,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-06T13:35:05+03:00

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Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана попросила суд отпустить футболиста из-под стражи под залог в 10,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала Мещанского суда столицы.

"Просим приобщить сведения о наличии на счете матери Кокорина денежных средств в размере 10,4 млн рублей, которые могли бы быть использованы в качестве залога", - приводит агенстство слова адвоката Кокорина.

Ранее следствие МВД подало в суд ходатайство о продлении ареста для Кокорина, а также для Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, которые участвовали в двух драках в центре Москвы вместе с Кокориным. Представители защиты футболистов и их товарища, в свою очередь, заявили, что следователи дали им недостаточно времени для того, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Скандал с участием футболистов "Краснодара" и "Зенита" Павла Мамаева и Александра Кокорина разгорелся в Москве в начале октября. По факту участия в драке с водителем телеведущей Ольги Ушаковой и избиения чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина спортсменам были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство" УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU