2019-02-06T13:48:38+03:00
Общество

Заковыристый почерк русского врача заставил иностранцев ломать голову

В Сети обсуждают снимок записи, сделанной медиком и многие с трудом верят, что это русский язык
Елена АКИМОВА
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Писать рецепты своим "особенным" почерком российским медиков учат, видимо, в университетахПисать рецепты своим "особенным" почерком российским медиков учат, видимо, в университетахФото: Алексей БУЛАТОВ
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О почерке врачей давно ходят легенды. Как вообще можно понять, что пишут доктора своим размашистыми крючками и загогулинами? Но если раньше гадали только пациенты, которые были вынуждены расшифровывать написанное, то теперь веселый квест расширил границы и вышел на международный уровень.

На портале Reddit опубликовали фотографию почерка врача из России, и всего за один день она вышла в топ. Многие не верят, что это русский, кто-то сомневается, что это вовсе можно было написать, нашли и те, кто вспомнил, что в России пьют водку и обнимаются с медведями.

Записка довольно старая, на ней указана дата 28 марта 2012 года. Автор поста утверждает, что слова написаны на русском, но не все ему поверили.

Что именно написано на рецепте пытаются разобраться многие пользователи. ФОТО: https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/an5fsj/russian_cursive/

Что именно написано на рецепте пытаются разобраться многие пользователи. ФОТО: https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/an5fsj/russian_cursive/

«Я русский, но даже я не понимаю, что здесь написано!» — спрашивает Zenturion_13.

«Выглядит, будто где-то рядом землетрясение», — шутят в ответ другие.

Некоторые признают, что учат и преподают русский язык, но разобрать загогулины не могут. Пытались строить логически цепочки: «это кириллический шрифт, который можно различить по буквам «б» и «д». Второе: в тексте отсутствуют буквы «i» и «ї», так что это не украинский. А также нет буквы «ў» — значит, он и не на белорусском. Мне кажется, я различил по крайней мере одну «ы», которая исключает болгарский, но это не точно», -комментирует

wawastein.

Отгадка все же нашлась. Разгадал ее, судя по всему, человек с медицинским образованием.

«На приеме t 36,6. Обратилась по беременности. АД 100/60. Жалоб нет. На „Д“ учете не состоит. Состояние удовлетворительное. Тоны сердца ритмичные. ??????. ДН: АГ в анам (незе). То есть у беременной женщины раньше была артериальная гипертония, но сейчас все хорошо», — разобрал текст Minusguy.

Многие все также сомневаются в правильности слов, но нам-то, посетителям простых российских поликлиник прекрасно известно, что именно так выглядит диагноз, написанный человеком в белом халате, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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