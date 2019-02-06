СК возбудил уголовное дело против украинских правоохранителей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-06T14:08:13+03:00

Представители СК подчеркнули, что в рамках расселдования этого дела следователям удалось получить доказательства причастности четырех граждан Украины - Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша - к участию в событиях Первой чеченской войны на стороне бандформирований Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователь, который был привлечен к ответственности на Украине, работал по делу об участии украинцев в Первой чеченской войне

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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины, возбудивших уголовное дело против российского следователя, ведущего дело граждан Украины, участвовавших в Первой чеченской войне на стороне боевиков.

"Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления"). В их действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя Следственного комитета РФ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Представители СК подчеркнули, что в рамках расселдования этого дела следователям удалось получить доказательства причастности четырех граждан Украины - Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша - к участию в событиях Первой чеченской войны на стороне бандформирований. В заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что украинские силовики "по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя".

"В настоящее время следствием принимаются меры к установлению всех причастных к незаконному уголовному преследованию российского следователя должностных лиц правоохранительных органов Украины", - заключили представители СК.

ИСТОЧНИК KP.RU