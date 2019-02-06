Задержан мужчина, передававший 1,3 миллиона взятки экс-заместителю начальника УФСИН

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-06T14:29:58+03:00

Задержан гражданин, который собирался передать 300 тысяч в качестве взятки экс-заместителю начальника УФСИН по Тульской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За эти деньги теперь уже сотрудник службы исполнения наказаний согласился облегчить условия содержания заключенного, а также надавить на суд и смягчить ему срок

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Управления Внутренних Дел по ЦАО Москвы задержали гражданина, передававшего взятку теперь уже бывшему заместителю начальника УФСИН по Тульской области Всеволоду Сурицину.

Источник КП сообщил, что общая сумма взятки составляла 1 300 000. Сотрудник УФСИН за эти деньги согласился облегчить условия содержания заключенного, а также оказать давление на суд, чтобы "скостить" мужчине срок. Иван Орехов отбывал 7 лет колонии за крупное мошенничество.

Деньги Орехов передавал Сурицину через знакомых - один из них и был задержан накануне полицией. Задержанный мужчина получил 300 тысяч рублей 15 сентября прошлого года на свою дебетовую карту.

Напомним, что экс-заместитель начальника УФСИН России по Тульской области Всеволод Снурницын был задержан в сентябре 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU