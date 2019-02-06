2019-02-06T14:24:24+03:00
Политика

В древнем замке крестоносцев в Сирии найдена тайная комната

Помещение обнаружили во время реставрации крепости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Замок Крак де Шевалье в СирииЗамок Крак де Шевалье в Сирии
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Сирийские археологи обнаружили секретную комнату, расположенную в замке в замке Крак Де Шевалье. За все время существования крепости она выдержала немало битв и осад, однако в 2014 году была частично разрушена террористами.

Отмечается, что потайное помещение было обнаружено случайно специалистами во время проведения реставрационных работ.

«Когда мы расчищали коридоры, увидели пролом в стене, а за ним какое-то пространство. Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал» - цитирует смотрителя замка Мухаммада Харири сайт телеканала «Звезда».

Предназначение комнаты учеными пока не установлено. Эксперты полагают, что при строительстве замка это помещение было отведено под прачечную или под комнату для изготовления вина.

Образцы камней из чаш и кладки уже были направлены на экспертизу в Венгрию. Об истинном предназначении комнаты станет известно лишь после получения результатов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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